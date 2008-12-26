Ющенко задоволений стратегічним партнерством з Литвою

Київ. 26 грудня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО провів зустріч із міністром закордонних справ Литовської Республіки Вігаудасом УШАЦКАСОМ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, під час зустрічі В.ЮЩЕНКО наголосив, що Україна високо оцінює розвиток стратегічного партнерства між Україною та Литовською Республікою. За його словами, реалізація положень Дорожньої карти між Україною та Литовською Республікою на 2009-2010 роки, підписана 9 грудня ц.р. у Вільнюсі, дасть змогу поглибити таке партнерство.

Президент назвав пріоритетом у двосторонніх відносинах реалізацію домовленостей, досягнутих під час переговорів з Президентом Литви Валдасом АДАМКУСОМ у Вільнюсі 12 травня 2008 року.

В.ЮЩЕНКО та В.УШАЦКАС обговорили питання двостороннього співробітництва, зокрема, торговельно-економічного, питання багатостороннього регіонального співробітництва.

Особливої уваги було надано співпраці в енергетичній сфері. Президент наголосив, що Україна зацікавлена у поглибленні взаємодії з Литвою в питаннях енергозабезпечення. Насамперед, йдеться про можливість постачання до Литви української електроенергії, залучення української сторони до будівництва на території Литви нової АЕС, постачання каспійської нафти до Литви з використанням трубопроводу «Одеса-Броди-Плоцьк-Гданськ».

Президент також зауважив, що українська сторона розраховує на підтримку Литвою організації та проведення в лютому 2009 року у Брюсселі презентації Техніко-економічного обґрунтування проекту «Одеса-Броди-Плоцьк-Гданськ» за участю глав держав причетних країн.

Сторони також обговорили співпрацю у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції. Президент подякував за підтримку Литовською Республікою євроінтеграційних устремлінь України. У свою чергу, міністр закордонних справ Литви відзначив, що вважає 2008 рік «дуже конструктивним для України щодо її наближення до європейських структур».

В.ЮЩЕНКО подякував Литві та литовському народові за солідарність із народом України у вшануванні пам`яті жертв Голодомору 1932-33 рр. в Україні.

Глава Української держави висловив вдячність за підтримку литовською стороною встановлення в наступному році у Вільнюсі пам`ятника Тарасові Шевченку.

Під час зустрічі міністр закордонних справ Литви висловив співчуття Президентові України з приводу трагедії у Євпаторії.

Участь у зустрічі взяв міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО.

Міністр закордонних справ Литовської Республіки перебуває в Україні з офіційним візитом.