Польща не відчула скорочення постачань газу

Варшава. 2 січня. УНІАН. Польська національна нафтогазова компанія PGNiG станом на ранок п’ятниці, 2 січня, не відчула скорочення поставок газу з України.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар компанії PGNiG Йоанна ВАСІЦЬКА-ЗАКШЕВСЬКА.

«Немає жодних змін», - сказала вона.

Прес-секретар підтвердила, що PGNiG в разі скорочення поставок газу через Україну може домовитись з «Газпромом» про поставки газу через Білорусь.

«Існує така технічна можливість», - сказала представник компанії, зауваживши, що поки що немає такої потреби.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці грудня PGNiG, якого російський «Газпром» попередив про можливі проблеми із транзитом газу до Польщі в 2009 році через незавершеність переговорів щодо поставок з Україною, заявляв про намір компенсувати можливі збої з газових сховищ.

За даними компанії, газу у польських сховищах на випадок припинення поставок газу через Україну вистачить «на кілька тижнів». PGNiG щорічно отримує понад 2,3 млрд. кубометрів газу.

Зранку 1 січня «Газпром» заявив про повне припинення поставок газу для України через відсутність контракту на 2009 рік, але збереження поставок для країн Європейського Союзу, які отримують 25% газу для своїх потреб з Росії. 20% російського газу Євросоюз отримує через українську газотранспортну систему.

Довідка УНІАН. Польща щороку споживає близько 15 млрд. кубометрів газу, близько 40% з якого покриває за рахунок власного видобутку.

У 2007 році PGNiG імпортував 9,2 млрд. кубометрів газу, 67% якого з Росії.

Другим найбільшим постачальником газу є країни Середньої Азії, які в 2007 році поставили майже 25% газу.

Поляки також імпортували газ з Німеччини (8,4% від загального імпорту), та України (0,05%).