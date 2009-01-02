Чехія скликає засідання представників ЄС по переговорам України з РФ

Брюссель. 2 січня. УНІАН. Чехія скликає надзвичайне засідання представників країн ЄС для обговорення російсько-української кризи.

Як повідомляє агентство Reuters з посиланням на прес-секретаря чеського головування в ЄС Радека ГОНЗАКА, засідання на рівні заступників постійних представників країн-членів ЄС заплановане на понеділок, 5 січня.

«Ми відчуваємо, що ситуація напружилася до такого рівня, що має стати темою надзвичайного засідання», - цитує агентство речника.

За його словами, засідання розпочнеться о 15-30 за київським часом в Брюсселі.

Мета засідання – обмінятися інформацією щодо потреб в газі країн-членів, а також виробити скоординовану відповідь на ситуацію.