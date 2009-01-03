У Президента України прогнозують складнощі з транзитом російського газу до ЄС

Київ. 3 січня. УНІАН. Через припинення Росією поставок газу до України за 10-15 днів можуть виникнути складнощі з його транзитом до Європи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив уповноважений Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ.

У зв`язку з цим він зазначив, що переговори про постачання газу між Росією і Україною необхідно завершити впродовж найближчих десяти днів.

Б.СОКОЛОВСЬКИЙ зазначив, що Україна транспортує до Європи приблизно 283 млн. куб. метрів газу щодня і для технологічних потреб використовує 21 млн. куб. м.

За його словами, зараз частково для технологічних потреб використовується газ з російських поставок і українських запасів. Проте у разі, якщо Росія не постачатиме газ Україні, то українська газотранспортна система в такому надзвичайному режимі зможе працювати 10, максимум 15 днів.

«Якщо російська сторона й надалі не постачатиме природного газу більше, ніж вона зараз постачає для потреб України, то через 10, плюс-мінус ще кілька днів, можуть виникнути серйозні технологічні проблеми. Простіше кажучи, можуть бути незалежні від України перебої в постачанні газу», - сказав Б.СОКОЛОВСЬКИЙ, зазначивши, що в цих умовах виникнуть проблеми з тиском у газових магістралях, які призведуть до технічних перебоїв з постачанням газу.

Б.СОКОЛОВСЬКИЙ зазначив, що українська делегація, яка 2 січня за дорученням прем`єр-міністра і Президента відправилася до ряду країн Європейського Союзу для консультацій з урядовцями з питань постачання і транзиту газу, проінформувала європейських одержувачів газу про таку ситуацію.

За словами Б.СОКОЛОВСЬКОГО, ця інформація занепокоїла європейських споживачів газу, і вони сказали, що експерти з їхньої сторони братимуть активну участь в консультаціях з Російською Федерацією з приводу забезпечення безперебійних поставок газу до Європи.

Як повідомляв УНІАН, 1 січня ВАТ «Газпром» припинив постачання газу до України, оскільки Москва і Київ не змогли домовитися про умови нового контракту. При цьому і Україна, і Росія запевняли і запевняють, що перебоїв з постачаннями газу до Європи не буде.

2 січня офіційний представник російського «Газпрому» Сергій КУПРІЯНОВ заявив, що Україна веде несанкціонований відбір російського газу, який йде українськими магістральними трубопроводами на експорт до Європи.

У НАК «Нафтогаз України» спростували цю заяву «Газпрому» і наголосили, що Україна за рахунок власних обсягів утримала стабільність постачання газу до країн - членів ЄС.

Разом з тим Польща, Угорщина, Румунія і Словаччина заявили про зменшення надходжень російського газу, який транспортується через територію України.