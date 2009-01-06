Єврокомісія не готова бути посередником між Україною та РФ

Брюссель. 6 січня. УНІАН. Єврокомісія не розглядає можливості виступати посередником у переговорах України з Росією.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі заявив представник Єврокомісії Ферран ТАРРАДЕЛЛАС ЕСПУНІ.

«На цей час Комісія не розглядає можливості бути посередником в двосторонньому конфлікті», - сказав він.

Представник Єврокомісії зазначив, що Комісія закликає обидві сторони повернутися за стіл переговорів.

Як повідомляв УНІАН, 1 січня 2009 р. ВАТ «Газпром» припинив поставки газу до України через неузгодженість нового контракту на 2009 рік.

5 січня ВАТ «Газпром» вирішив знизити обсяги поставок газу для європейських споживачів на 65,3 млн. куб. м на добу - до 221,8 млн. куб. м на добу. Водночас, за інформацією «Нафтогазу України», насправді поставки були скорочені в 4 рази – до 73,8 млн. кубометрів на добу.

В результаті постачання газу було припинено до Болгарії, Хорватії та Туреччини. Румунія відчула зниження постачання газу на 75%, Угорщина – на 20%, Австрія – на 10%. Окрім того, Чехія заявила про скорочення обсягів постачання газу через Україну на 75%, Польща – на 15%.