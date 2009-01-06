Брюссель. 6 січня. УНІАН. Поставки російського газу до Франції знизилися на 70%.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це повідомила сьогодні франко-бельгійська група GDF-SUEZ.

Водночас, у поівдомленні нгрупи зазначається, що зниження поставок не матиме впливу на забехзпечення кінцевих споживачів газом. За інформацією групи, російський газ становить лише близько 15% всього газу, поставки якого відбуваються через групу GDF-SUEZ.

Як повідомляв УНІАН, 1 січня 2009 р. ВАТ «Газпром» припинив поставки газу до України через неузгодженість нового контракту на 2009 рік.

5 січня ВАТ «Газпром» вирішив знизити обсяги поставок газу для європейських споживачів на 65,3 млн. куб. м на добу - до 221,8 млн. куб. м на добу. Водночас, за інформацією «Нафтогазу України», насправді поставки були скорочені в 4 рази – до 73,8 млн. кубометрів на добу.

Сьогодні в результаті зменшення постачання російського газу, постачання було припинено до Болгарії, Хорватії та Туреччини. Румунія відчула зниження постачання газу на 75%, Угорщина – на 20%, Австрія – на 10%. Окрім того, Чехія заявила про скорочення обсягів постачання газу через Україну на 75%, Польща – на 15%, Словаччина – на 70%.