Росія готова платити Україні за транзит по 3-4 долари
20:38, 08 січня 2009Новини ЄС
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Якщо Україна платитиме за газ по 470 за тис. кубометрів
Київ. 8 січня. УНІАН. Голова уряду РФ Володимир ПУТІН заявляє, що Україна має платити за газ ринкову ціну.
Як передає ІТАР-ТАСС, про це він заявив сьогодні на прес-конференції для іноземних ЗМІ.
Росія в цьому разі буде готова платити ринкову транзитну ставку, сказав В.ПУТІН.
Російський прем`єр повідомив, що ринковою транзитною ставкою сьогодні є 3-4 долари, а ринковою ціною за газ є 470 дол. у першому кварталі 2009 року. За такою середньою ціною, заявив він, одержують газ у першому кварталі цього року країни, суміжні з Україною.
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