Україна узгодила з Румунією поставки газу до Болгарії

20:18, 10 січня 2009
Новини ЄС
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Йдеться про 2 млн. кубометрів на добу

Київ. 10 січня. УНІАН. Україна узгодила з Румунією поставки газу до Болгарії. Про це заявив заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» Володимир ТРИКОЛІЧ на брифінгу у Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, вже за кілька годин Україна подаватиме газ в Румунію для Болгарії обсягом 2 млн. кубометрів на добу.

Як повідомляв УНІАН, Україна ухвалила рішення поставляти Республіці Болгарія і Республіці Молдова український природний газ із власних резервів об`ємом 2,0 млн. кубічних метрів на добу.

У листах Президента Віктора ЮЩЕНКА до Президента Болгарії Георгія ПИРВАНОВА і Президента Молдови Володимира ВОРОНІНА зазначається, що таке рішення Україна ухвалила, враховуючи скрутну ситуацію, що склалася в результаті припинення Російською Федерацією постачання російського природного газу до Європи, і зважаючи на дружні відносини між нашими народами.

В.ЮЩЕНКО пропонує всі необхідні розрахунки врегулювати після відновлення постачання російського природного газу до Європи.

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