Єврокомісія вважає, що всі умови для відновлення транзиту газу виконані
14:39, 12 січня 2009Новини ЄС
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Баррозу посппілкувався з Путіним
Брюссель. 12 січня. УНІАН. Європейська комісія вважає, що всі умови для відновлення транзиту газу до Європейського Союзу виконані.
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив сьогодні на брифінгу речник Єврокомісії Йоханнесс ЛЕЙТЕНБЕРГЕР.
“З точки зору Єврокомісії всі умови для відновлення транзиту газу виконані”, - сказав він.
Й.ЛЕЙТЕНБЕРГЕР зазначив, що це питання обговорювалося сьогодні під час телефонної розмови між Президентом Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ та прем’єр-міністром Росії Володимиром ПУТІНИМ.
Представник Єврокомісії додав також, що під час розмови російський прем’єр підтвердив можливість розміщення місії спостерігачів в Росії протягом сьогоднішнього дня.
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