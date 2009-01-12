Єврокомісія вважає, що всі умови для відновлення транзиту газу виконані

Брюссель. 12 січня. УНІАН. Європейська комісія вважає, що всі умови для відновлення транзиту газу до Європейського Союзу виконані.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив сьогодні на брифінгу речник Єврокомісії Йоханнесс ЛЕЙТЕНБЕРГЕР.

“З точки зору Єврокомісії всі умови для відновлення транзиту газу виконані”, - сказав він.

Й.ЛЕЙТЕНБЕРГЕР зазначив, що це питання обговорювалося сьогодні під час телефонної розмови між Президентом Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ та прем’єр-міністром Росії Володимиром ПУТІНИМ.

Представник Єврокомісії додав також, що під час розмови російський прем’єр підтвердив можливість розміщення місії спостерігачів в Росії протягом сьогоднішнього дня.