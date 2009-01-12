”Газпром” не знає, коли російський газ дійде до Європи
17:52, 12 січня 2009Новини ЄС
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Все залежить від стану української ГТС
Брюссель. 12 січня. УНІАН. Заступник голови правління ВАТ «Газпром» Олександр МЕДВЕДЄВ зазначає, що час надходження газу до Європи залежить від стану української газотранспортної системи.
Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це О.МЕДВЕДЄВ заявив сьогодні на прес-конференції.
«Конкретний час залежить від стану газотранспортної системи України, який ми зараз оцінити не можемо», - сказав він.
«Давайте всі постукаємо по дереву, щоб не було проблем», - додав О.МЕДВЕДЄВ.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 12 січня, О.МЕДВЕДЄВ заявив про можливість відновлення поставки російського газу через Україну о 8 ранку за середньоєвропейським часом (9.00 за Києвом) 13 січня.
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