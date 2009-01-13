Ющенко та Медведєв створять комісію для газового розслідування
16:44, 13 січня 2009Новини ЄС
0 0
Домовленість про це вже досягнуто
Київ. 13 січня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО домовився з Президентом Російської Федерації Дмитром МЕДВЕДЄВИМ про створення спільної комісії зі з’ясування ситуації з транспортування російського газу територією України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент України повідомив на перс-конференції у Києві.
За його словами, комісія має поставити всі крапки над “і” і з’ясувати, що сталося з 1 по 7січня.
“Світ і Європа має знати правду, хто не виконав зобов’язання”, - додав В.ЮЩЕНКО.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter