Берлусконі розуміє дії ”Газпрому” щодо України

Київ. 14 січня. УНІАН. Дії ”Газпрому” щодо України зрозумілі, заявив напередодні прем`єр-міністра Італії Сильвіо БЕРЛУСКОНІ, відповідаючи на запитання журналістів.

”Гадаю, що є привід для занепокоєння, але повинен зазначити, що, вникаючи в суть справи, чудово розумію мотиви ”Газпрому”, - сказав він.

Через газовий конфлікт між Росією і Україною низка країн ЄС залишилася без газу. 7 січня РФ припинила подачу газу для транзиту територією України в країни ЄС. 13 січня обіцяне нею прокачування через ГТС України не відбулося. Італійське керівництво запевняє, що газових запасів країні вистачить не менш як на 3 тижні. До того ж Італія вже домовилася про збільшення постачання з інших джерел.

С.БЕРЛУСКОНІ раніше першим виступив з пропозицією про виділення Україні європейського кредиту для розрахунків з ”Газпромом”, передає ПРАЙМ-ТАСС.