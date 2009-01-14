Європейські експерти вважають можливим постачання газу через Суджу

Брюссель. 14 січня. УНІАН. Європейські експерти вважають, що постачання газу через Суджу хоч і складні, але не є неможливими.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні комісар ЄС з питань енергетики Андріс ПІБАЛГС, виступаючи перед депутатами Європарламенту в Страсбурзі.

«Доповідь експертів підтверджує, що постачання газу через цей пункт складні, але не є неможливими», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 13 січня «Газпром» заявив про бажання розпочати постачання газу до Європи тільки через пропускний пункт «Суджа» у бік пропускного пункту «Орловка» для забезпечення газом Балканських країн. Проте «Нафтогаз» відмовився задовольнити цю заявку, заявивши про технічну неможливість, і закликав Росію відновити постачання газу в повному обсягу.