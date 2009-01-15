У грудні річні інфляція в ЄС продовжила зниження

Брюссель. 15 січня. УНІАН. У грудні 2008 року річна інфляція (грудень до грудня) в зоні євро становила 1,6% проти 2,1% у листопаді 2008 року, в усіх країнах-членах ЄС (ЄС-27) – 2,2% проти 2,8% у листопаді-2008.

Про це УНІАН повідомили в Євростаті.

Порівняно з листопадом 2008 року, у грудні було зареєстровано дефляцію в єврозоні та в ЄС-27 на 0,1%.

У грудні 2008 року найменша річна інфляція зафіксована в Люксембургу (0,7%), Португалії (0,8%) та Німеччині (1,1%).

Найбільша річна інфляція у грудні 2008 року була зафіксована в Латвії (10,4%), Литві (8,5%) та Естонії (7,5%).

Головними компонентами річної інфляції у грудні 2008 року в єврозоні стали будівництво та утримання будинків, алкоголь та тютюн, готельний та ресторанний бізнеси.

У грудні 2007 року річна інфляція становила 3,1% в зоні євро та 3,2% в ЄС-27.