В Брюсселі відбудеться прес-конференція віце-президента Єврокомісії, відповідального за питання транспорту, Антоніо Тайані

В ході прес-конференції комісар представить пакет законодавчих пропозицій щодо зменшення бар’єрів для морського транспорту. Проект пропозицій складатиметься з Комюніке для Ради ЄС та Європарламенту з аналізом стану речей, рекомендацій країнам-членам щодо зменшення адміністративних бар’єрів для морських перевізників, пропозиції регуляторного акту ЄС щодо зменшення адміністративних бар’єрів на загальноєвропейському рівні.

Дата проведення: 21 січня 2009 року Час початку: 12-30