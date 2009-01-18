В Брюсселі відбудеться прес-конференція віце-президента Єврокомісії, відповідального за питання транспорту, Антоніо Тайані
14:39, 18 січня 2009Новини ЄС
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В ході прес-конференції комісар представить пакет законодавчих пропозицій щодо зменшення бар’єрів для морського транспорту. Проект пропозицій складатиметься з Комюніке для Ради ЄС та Європарламенту з аналізом стану речей, рекомендацій країнам-членам щодо зменшення адміністративних бар’єрів для морських перевізників, пропозиції регуляторного акту ЄС щодо зменшення адміністративних бар’єрів на загальноєвропейському рівні.
Дата проведення: 21 січня 2009 року Час початку: 12-30
Час початку: 12-30
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