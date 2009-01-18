В Брюсселі відбудеться засідання Комітету з питань закордонних справ Європарламенту

В ході засідання депутати проведуть дискусію зі спеціальним представником ЄС по Грузії Пьєром Моррелєм та спеціальним представником ЄС на Південному Кавказі Пітером Семнебі, дебати зі спеціальним представником ЄС в колишній югославській республіці Македонія Ерваном Фуере, а також дискусію з експертами з питань енергетичної безпеки.

Дата проведення: 19 січня 2009 року Час початку: 15-00