В Брюсселі відбудеться засідання Комітету з питань міжнародної торгівлі Європарламенту

В ході засідання депутати планують визначитися щодо проектів доповідей Георгіоса Папастамкоса (група народних партій, Греція) про міжнародну торгівлю та Інтернет, Корієн Вортманн-Кул (група народних партій, Нідерланди) про торгівельні та економічні відносини з Китаєм, а також заслухати презентацію міністром з питань промисловості та торгівлі Чехії Мартіном Ржиманом пріоритетів чеського головування в ЄС.

Дата проведення: 20 січня 2009 року Час початку: 09-00