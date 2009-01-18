В Брюсселі відбудеться засідання Комітету з питань міжнародної торгівлі Європарламенту
15:58, 18 січня 2009Новини ЄС
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В ході засідання депутати планують визначитися щодо проектів доповідей Георгіоса Папастамкоса (група народних партій, Греція) про міжнародну торгівлю та Інтернет, Корієн Вортманн-Кул (група народних партій, Нідерланди) про торгівельні та економічні відносини з Китаєм, а також заслухати презентацію міністром з питань промисловості та торгівлі Чехії Мартіном Ржиманом пріоритетів чеського головування в ЄС.
Дата проведення: 20 січня 2009 року Час початку: 09-00
Час початку: 09-00
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