Брюссель. 19 січня. УНІАН. Єврокомісія чекає точного часу відновлення постачання газу.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у коментарі Єврокомісії щодо підписання угоди між “Газпромом” та “Нафтогазом України”, переданому УНІАН.

“Єврокомісія взяла до уваги підписання 10-річного контракту між “Газпромом” і “Нафтогазом” в присутності прем’єр-міністрів Володимира ПУТІНА та Юлії ТИМОШЕНКО в Москві сьогодні о другій половині дня. Тепер необхідно повідомлення про точний час відновлення постачання газу”, - зазначається у коментарі.

Єврокомісія зазначає, що європейські спостерігачі стежитимуть за постачанням газу.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» підписали договір купівлі-продажу газу на 2009-2019 роки.

Україна одержала в 2009 році знижку на газ 20% із збереженням ставок транзиту на рівні минулого року.