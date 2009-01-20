Пібалгс вважає позитивним перехід України на європейську формулу ціни

Київ. 20 січня. УНІАН. Комісар Євросоюзу з питань енергетики Андріс ПІБАЛГС вважає позитивним перехід України на європейську формулу формування ціни на російський газ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в Києві під час зустрічі з прем`єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО.

«Добре відомо, від чого залежить ціна на газ – і від ціни на дизельне пальне, і від ціни на газ, який зберігається в газосховищах. Україна матиме чітку формулу, як і європейські країни. І це також позитивно», - сказав А.ПІБАЛГС.

Єврокомісар також вітає домовленість між Україною і Росією про 20% знижку на газ для України в 2009 році. На його думку, такий підхід дасть змогу адаптуватися Україні до переходу на європейську формулу формування ціни на газ.

«Нові члени Євросоюзу складніше пережили цю адаптацію. В даному випадку ситуація є прогнозованою і прозорою – якщо ціна на нафту падає, то ціна на газ знижується, а якщо ціна на нафту підвищується, то і ціна на газ також підвищується», - додав він.

Єврокомісар відзначив, що українська газотранспортна система перебуває в нормальному стані і може безперешкодно транспортувати газ споживачам до Європи.

Водночас А.ПІБАЛГС відзначив, що для подальшої підтримки стану ГТС України необхідні інвестиції і капіталовкладення.

А.ПІБАЛГС відзначив, що Україна під час газового конфлікту з Росією надавала всю інформацію європейській стороні, а також відкрито й прозоро представляла свою позицію на переговорах з Росією.

«Нам відомо, що газ вже прямує до європейських споживачів. А ми дуже чекали цього моменту», - наголосив він.

У свою чергу прем`єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО поінформувала А.ПІБАЛГСА про те, що Україна і Росія підписали довгостроковий 10-річний контракт на постачання природного газу.

На її думку, положення цього документа виключає можливість політичного втручання в цю сферу.

«Є підстави вважати, що цей конфлікт був останнім», - відзначила Ю.ТИМОШЕНКО.

Голова українського уряду також вважає, що Україна і Росія змогли продемонструвати політичну волю для відмови від посередницьких схем постачання газу і виходу на підписання прямих контрактів.

«Я вважаю, що зроблено якісний крок для поліпшення всіх базових відносин між Росією і Україною», - резюмувала вона.