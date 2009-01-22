Комітет ЄП ще раз висловився за санкції до роботодавців, що наймають нелегалів

Брюссель. 22 січня. УНІАН. Комітет з питань громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ Європарламенту висловився за запровадження санкцій проти роботодавців, що наймають нелегальних мігрантів.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у проекті доповіді Клаудіо ФАВА (група соціалістичних партій Італія) щодо пропозицій Єврокомісії, схваленому на засіданні Комітету 21 січня.

Комітет вже розглядав це питання 5 листопада 2008 року, однак повернувся до нього, оскільки всі внесені доповнення до проекту Директиви були з того часу узгоджені з Радою ЄС, що, у випадку схвалення доповіді Європарламентом, дає можливість схвалити Директиву у першому читанні і в цілому.

Запропонована Єврокомісією Директива передбачає запровадження мінімальних санкцій на європейському рівні проти роботодавців, що використовують працю нелегальних мігрантів, серед яких, штрафи, виплата недоплаченої зарплати порівняно з тією, яку платили б легальному робітнику, а також – винесення вироків на притягнення до публічних робіт терміном до 5 років.

Текст також передбачає кримінальні санкції проти роботодавців, які здійснили рецидиви при найманні на роботу нелегальних мігрантів, у випадках значної кількості нелегалів серед працівників роботодавця, якщо умови роботи мають ознаку експлуатації, якщо робітник був жертвою торгівлі людьми, або неповнолітнім.

При цьому, роботодавець, у якого виявлені на роботі нелегальні мігранти, має повернути отриману протягом року бюджетну допомогу, якщо він її отримував. Він також має сплатити всі податки та відрахування, як у випадку, якщо б на посаді, яку обіймав нелегал, працював легальний виходець з третіх країн, а також видатки, пов’язані з поверненням нелегалу до країни походження.

У випадках, коли важко встановити тривалість роботи нелегального мігранта у роботодавця, за визначенням вважається, що нелегал працював 3 місяці.

Депутати, водночас, висловилися за застосування зменшених штрафних санкцій у випадку використання роботи нелегалів в допомозі по домогосподарству, якщо тільки така допомога не мала ознак експлуатації.

Крім того, депутати висловились за створення механізму розгляду скарг нелегальних мігрантів з метою позбавлення ризику юридичної відповідальності до роботодавця, якій наймав нелегальних мігрантів помилково. При цьому, нелегальні мігранти, що співпрацюють у розслідуванні проти роботодавця, повинні мати право отримати тимчасову посвідку на проживання.

Депутати також висловилися за проведення країнами-членами ЄС “ефективних інспекцій в достатній кількості” для контролю зайнятості нелегальних мігрантів.

Голосування за проект доповіді К.ФАВА у сесійній залі Європарламенту заплановане на 19 лютого.

Як повідомляв УНІАН, 16 травня 2007 року Європейська комісія запропонувала посилити санкції проти роботодавців, які наймають нелегальних мігрантів.

Головна мета проекту директиви, представленого комісією, – встановити подібні санкції в усіх країнах-членах ЄС. Усі санкції передбачено здійснювати лише відносно роботодавців, а не робітників.

У вигляді превентивного заходу передбачається запровадити обов’язкову перевірку роботодавцем вихідців з третіх країн перед наймом на роботу на наявність у них права на проживання, або іншої еквівалентної авторизації.

Крім того, пропонується зобов’язати підприємства інформувати національну владу про наявність у них робітників з третіх країн.

На сьогодні 26 з 27 країн-членів ЄС запровадили різноманітні санкції проти роботодавців, які використовують працю нелегальних мігрантів, а в 19-ти країнах передбачена також кримінальна відповідальність.