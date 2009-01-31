У Страсбурзі розпочнеться пленарне засідання сесії Європарламенту

21:45, 31 січня 2009
Новини ЄС
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В ході засідання депутати планують обговорити питання розвитку текстильної промисловості в країнах-членах ЄС, заслухати повідомлення Єврокомісії щодо наслідків українсько-російської газової кризи та провести дебати з цього питання, обговорити енергетичну політику ЄС, розглянути проект доповіді Анн Лаперуз (група ліберальних партій, Франція) про другий стратегічний енергетичний огляд.

Дата проведення: 2 лютого 2009 року

Час початку: 17-00

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