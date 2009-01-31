У Страсбурзі розпочнеться пленарне засідання сесії Європарламенту
21:45, 31 січня 2009Новини ЄС
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В ході засідання депутати планують обговорити питання розвитку текстильної промисловості в країнах-членах ЄС, заслухати повідомлення Єврокомісії щодо наслідків українсько-російської газової кризи та провести дебати з цього питання, обговорити енергетичну політику ЄС, розглянути проект доповіді Анн Лаперуз (група ліберальних партій, Франція) про другий стратегічний енергетичний огляд.
Дата проведення: 2 лютого 2009 року Час початку: 17-00
Час початку: 17-00
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