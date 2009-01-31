У Страсбурзі розпочнеться ранкове засідання сесії Європарламенту

В ході засідання депутати планують обговорити проект доповіді Фрідріха-Вільгельма Графа цу Барінгдорфа (група “зелених”, Німеччина) про розміщення на ринку та використання корму для тварин. В ході голосування депутати планують, зокрема, визначитися щодо проектів доповідей Крістіани Мускардині (група “Союз за Європу націй”, Італія) про посилення ролі європейських підприємств малого та середнього бізнесу в міжнародній торгівлі, Георгіоса Папастамкоса (група народних партій, Греція) про міжнародну торгівлю та Інтернет, Корієн Вортман-Кул (група народних партій, Нідерланди) про торгівельні та економічні відносини з Китаєм.

Дата проведення: 5 лютого 2009 року Час початку: 10-00