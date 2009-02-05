Басеску і Ющенко називають справделивим рішення суду по Зміїному

Київ. 5 лютого. УНІАН. Відбулась телефонна розмова Президента України Віктора ЮЩЕНКА з Президентом Румунії Траяном БЕСЕСКУ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, глави держав підтвердили, що Україна та Румунія сприймають оголошене 3 лютого цього року Міжнародним Судом ООН в Гаазі Рішення у справі про делімітацію континентального шельфу та виключних економічних зон України і Румунії в Чорному морі як справедливе та остаточне.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що це Рішення ставить крапку у складному питанні двосторонніх відносин і де-факто означає виключення з порядку денного взаємовідносин між Україною та Румунією проблеми, успадкованої з минулого.

Натомість, як відзначив Президент України, прийняте судом рішення відкриває нові можливості для плідної співпраці у всіх сферах двосторонніх відносин.

Президенти України та Румунії також обговорили питання підготовки офіційного візиту Т.БЕСЕСКУ в Україну 25-26 лютого 2009 року та проведення в його рамках другого засідання Українсько-румунської спільної президентської комісії.

У цьому зв`язку Президент України наголосив, що підписання у ході візиту міжурядової Угоди про правила місцевого прикордонного руху сприятиме подальшому розвитку міжлюдських контактів жителів прикордонних територій України та Румунії.

Обговоривши питання взаємодії двох держав у європейському співробітництві, В.ЮЩЕНКО висловив вдячність Т.БЕСЕСКУ за постійну підтримку європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Як повідомляв УНІАН, 3 лютого Міжнародний суд ООН у Гаазі (Нідерланди) виніс ухвалу, якою визначив, що острів Зміїний не може вважатися частиною прибережної лінії України під час визначення серединної лінії при делімітації континентального шельфу та виключної економічної зони. Міжнародний суд ООН також вирішив не враховувати диспаритет у довжині прибережної лінії України та Румунії в Чорному морі під час делімітації континентального шельфу та виключної економічної зони.