МЗС наполягає, що рішення суду по Зміїному - вигідне

Київ. 6 лютого. УНІАН. У Міністерстві закордонних справ наполягають, що рішення Міжнародного суду ООН у справі про делімітацію континентального шельфу та виключних економічних зон України і Румунії у Чорному морі було вигідним для України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав представник України у Міжнародному суді ООН Володимир ВАСИЛЕНКО сьогодні на брифінгу для преси.

В.ВАСИЛЕНКО назвав некоректними і неправдивими заяви деяких політиків та повідомлення у пресі про те, що Україна програла у суді, втратила територію тощо.

Він зауважив, що треба розрізняти державну територію і територію поза межами кордону – морський простір.

Дипломат наголосив, що у Міжнародному суді ООН в Гаазі розглядалась спірна морська територія, яка нікому не належала, тому говорити про втрату Україною якоїсь території некоректно. Більше того, він зауважив, що якщо дивитись на територію в цілому, а не лише на розподіл спірної території, то Україна лише виграла від такого розподілу, оскільки співвідношення в цілому становить 2,1:1. Більше того, більшість нафтових та газових родовищ залишились на українській території.

В.ВАСИЛЕНКО висловив нерозуміння, чому деякі особи намагаються «розіграти політичну карту» на абсолютно законному і кваліфікованому рішенні Міжнародного суду ООН.

Також В.ВАСИЛЕНКО відкинув будь-які звинувачення на адресу Президента України Віктора ЮЩЕНКА і міністра закордонних справ Володимира ОГРИЗКА, зауваживши, що рішення про доцільність звернутись у Міжнародний суд ООН ухвалювалась ще у 1996 році, коли країну очолював Леонід КУЧМА.

При цьому В.ВАСИЛЕНКО зазначив, що це було нормальне і стратегічно правильне рішення.

Як повідомляв УНІАН, 3 лютого Міжнародний суд ООН в Гаазі (Нідерланди) виніс рішення, в якому зауважив, що о.Зміїний не може вважатися частиною прибережної лінії України у визначенні серединної лінії при делімітації континентального шельфу та виключної економічної зони. Міжнародний Суд ООН також вирішив не враховувати диспаритет у довжині прибережної лінії України та Румунії у Чорному морі при делімітації континентального шельфу та виключної економічної зони.

Справа про делімітацію континентального шельфу і виключних економічних зон України і Румунії в Чорному морі перебувала в суді з ініціативи Бухареста з 2004 року. 16 травня 2006 року Україна подала до Міжнародного суду ООН контр-меморандум.

Румунська сторона звернулася до суду, оскільки вважала, що острів Зміїний є не островом, а скелею. Натомість Україна доводила, що о. Зміїний все ж таки є островом, і довжина української частини узбережжя навпроти спірних територій становить 1058 км, а румунської – 258 км. Відповідно, на переконання України, спірні території шельфу необхідно було поділити в пропорції 1 до 3: 53,3 тис. кв. км – за Україною, 21,9 тис. кв. км – за Румунією.

Острів Зміїний є територією України, що закріплено у договорі про добросусідство і співробітництво між Україною та Румунією 1997 року.