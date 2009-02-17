У Брюсселі розпочнеться пленарне засідання сесії Європарламенту

В ході засідання депутати планують обговорити проект доповіді Ієке Ван ден Бурга (група соціалістични партій, Нідерланди) щодо зменшених ставок ПДВ, а також визначитися щодо ряду доповідей, зокрема, Джонатана Еванса (група народних партій, Великобританія) про конкурентну політику ЄС в 2006-2007 роках, Ельспет Еттвул (група ліберальних партій, Великобританія) щодо дій ЄС для заборони вилову китових, Жозефа Захера (група народних партій, Угорщина) щодо правил розміщення на ринку ароматизованих вин та інших ароматизованих алкогольних напоїв. Депутати також планують визначитися щодо проекту резолюції про нібито використання європейських країн американською ЦРУ для транспортування та нелегального утримання в’язнів.

Дата проведення: 19 лютого 2009 року Час початку: 09-00