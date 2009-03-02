Україна та Росія проконсультуються про НАТО

Київ. 2 березня. УНІАН. 5 березня в Москві відбудеться черговий раунд українсько-російських консультацій на рівні міністерств закордонних справ. Про це повідомив сьогодні на брифінгу речник МЗС України Василь КИРИЛИЧ.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, консультації мають засвідчити розвиток політичного діалогу між Україною та Росією. Головна увага під час консультацій буде приділена безпековим питанням та пошуку шляхів зміцнення глобальної безпеки. Сторони обговорять питання євроатлантичної інтеграції України та співробітництва Росії з НАТО.

В.КИРИЛИЧ наголосив, що МЗС України хоче ще раз привернути увагу російських партнерів до того, що інтеграція України до НАТО жодним чином не спрямована проти інших держав. «Це шлях до безпеки України», - сказав він.

При цьому речник зазначив, що для України важливо послідовно і відкрито доводити Російській Федерації право нашої держави на вибір моделі її власної безпеки. В.КИРИЛИЧ наголосив, що цей вибір не спрямований проти Росії.

Українську сторону на консультаціях представлятиме перший заступник міністра закордонних справ Володимир ХАНДОГІЙ.