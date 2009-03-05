Єврокомісія задоволена витрачанням коштів донорів в Грузії

Брюссель. 5 березня. УНІАН. Єврокомісія в цілому задоволена тим, як витрачають гроші донорів в Грузії.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявила сьогодні журналістам комісар ЄС з питань зовнішніх відносин та Європейської політики сусідства Беніта ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР після зустрічі з прем’єр-міністром Грузії Ніколасом ГІЛАУРІ.

“Для нас дуже важливо, яким чином використовуються гроші донорів, і ми в цілому задоволені тим, як використовуються кошти, швидкістю їх використання та прозорістю”, - сказала комісар.

У свою чергу грузинський прем’єр зазначив, що уряд приділяє значну увагу тому, як використовуються кошти донорів: на сайті Міністерства фінансів Грузії є спеціальний розділ, присвячений використанню коштів, а нещодавно відбулася конференція за участі уряду, неурядових громадських організацій та представників донорів, на якій також було обговорено питання використання грошей і представлено звіт уряду.

Як повідомляв УНІАН, в ході конференції донорів для Грузії, постраждалої внаслідок війни з Росією в серпні 2008 року, було оголошено про виділення 4,5 млрд. дол. допомоги для відновлення країни. Грузинська опозиція вимагала встановити жорсткий контроль за витрачанням коштів міжнародних донорів.