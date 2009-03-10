МЗС не коментує скандал з висилкою дипломатів з Румунією

Київ. 10 березня. УНІАН. Міністерство закордонних справ України не коментує ситуацію з висилкою українських військових дипломатів з Бухареста та румунських - з Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу речник МЗС України Василь КИРИЛИЧ. «МЗС України не коментує цю ситуацію», - сказав він.

Водночас, речник зазначив, що якщо простежувати історію міжнародних відносин, то питання висилання дипломатів з певною мотивацією не є рідкісним випадком.

«Як правило, такі моменти, такі дії не коментуються офіційними чинниками, вони жваво обговорюються в мас-медіа», - сказав В.КИРИЛИЧ.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно з Румунії було вислано двох українських військових дипломатів. Деякі ЗМІ пов’язали цей випадок з причетністю України до шпигунського скандалу, у якому фігурують румунський офіцер та громадянин Болгарії. Також повідомлялося, що зазначені особи здійснювали розвідувальну діяльність в інтересах Росії.

У Міністерстві оборони підтвердили факт дострокового повернення з Румунії до Києва українського військового аташе та його помічника.