Угоду про асоціацію з ЄС можуть розділити на дві?

Брюссель. 20 березня. УНІАН. Народний депутат України Арсеній ЯЦЕНЮК не виключає, що Україна та Європейський Союз можуть спочатку підписати угоду про асоціацію, а потім – про зону вільної торгівлі.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив сьогодні журналістам.

«Це може відбутися», - сказав він.

А.ЯЦЕНЮК зазначив, що на сьогодні дві частини угоди про асоціацію – політична та частина в області свободи безпеки та юстиції – практично готові до підписання.

Водночас, за його словами, угода про зону вільної торгівлі є найбільш складною, але і найбільш важливою частиною майбутньої угоди про асоціацію.

Як повідомляв УНІАН, 5 березня 2007 року Україна та Євросоюз почали переговори про нову посилену угоду, яка на саміті Україна-ЄС 9 вересня 2008 року отримала назву угоди про асоціацію.

Наприкінці грудня 2008 року міністр закордонних справ Володимир ОГРИЗКО заявив, що МЗС планує у 2009 році завершити роботу над угодою про асоціацію з Європейським Союзом.

З початку переговорів українська сторона не виключала можливості розділення політичної та економічної частин нової базової угоди і окремого їх підписання. Водночас європейська сторона вважає за необхідне мати єдиний цілісний документ. Україна та ЄС планують завершити переговори щодо угоди про асоціацію до кінця цього року.

Водночас Президент України Віктор ЮЩЕНКО 19 березня у Брюсселі заявив, що переговори про зону вільної торгівлі з ЄС можуть тривати ще 10-12 місяців.