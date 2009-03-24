ЄС не захотів разом з Росією дати кредит Україні

Москва. 25 березня. УНІАН. Європейський Союз відмовився від пропозиції Росії спільно надати Україні кредит у розмірі 5 млрд. дол.

Як повідомили УНІАН в уряді РФ, про це прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН повідомив журналістам.

«Ми вже надали чималі кредитні ресурси нашим партнерам по СНД. Ми обговорюємо цю проблему і можливість надання кредиту й Україні. Нещодавно на зустрічах різного рівня ми запропонували нашим європейським партнерам об`єднати наші зусилля і спільно надати кредит Україні. Нам відповіли, що в Єврокомісії для України грошей немає» - сказав В.ПУТІН.

«Чи означає це, що хтось хоче скористатися кризовими явищами в економіці, щоб відібрати в України її газотранспортну систему? Якщо це так, то це поганий спосіб вирішення проблеми, оскільки я дуже добре знаю, як чутливо в Україні ставляться до власності держави на газотранспортну систему», - підкреслив російський прем`єр.

В.ПУТІН уточнив, що йдеться про державний кредит під гарантії уряду обсягом у 5 млрд. дол.

У той же час він додав, що Росія продовжить діалог з українськими і європейськими партнерами з цього питання.

За його словами, вирішити надати кредит про підтримку бюджету «мабуть, складніше», ніж у питаннях, які можуть у перспективі бути привабливими з економічної точки зору.

«Один з таких проектів - це, звісно, підтримка в нормальному стані і газотранспортної системи», - додав В.ПУТІН.