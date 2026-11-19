Китай не повідомив ані про цілі своєї місії, ані про виробника апарата.

19 листопада Китай вивів на орбіту черговий експериментальний космічний апарат, поповнивши свій парк супутників, що постійно зростає, ще одним, досить загадковим апаратом. Як пише Interesting Engineering, ракета-носій "Чанчжен-2D" вивела супутник "Шіцзянь-24" (Shijian-24) на розрахункову сонячно-синхронну орбіту; запуск було здійснено з космодрому Тайюань.

Старт відбувся о 06:51 за пекінським часом із 9-го стартового комплексу в провінції Шаньсі. Китай підтвердив, що апарат вийшов на задану орбіту, і оголосив місію повністю успішною.

Китай не розкрив конкретних цілей місії "Шіцзянь-24" і не назвав її виробника. Однак, як зазначають аналітики, назва "Шіцзянь" (Shijian) використовується для космічних апаратів, призначених для випробування технологій та відпрацювання експлуатаційних процедур. У перекладі ця назва означає "Практика" (або "Досвід").

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Shijian-24 також може мати значні фізичні розміри. Його ракета-носій Long March 2D використовувала головний обтічник діаметром 3,8 метра. Цей обтічник захищав космічний апарат під час його польоту через атмосферу. Відносно широкий обтічник дає уявлення про корисне навантаження, доступне для місії.

Запланована сонячно-синхронна орбіта супутника може забезпечити виконання місій, що вимагають стабільних умов освітлення. Такі орбіти корисні для спостереження за Землею та інших застосувань. Однак Китай поки що не підтвердив, чи виконуватиме "Шіцзянь-24" будь-яку з цих функцій.

Космічний апарат приєднується до відносно невеликої групи місій "Шіцзянь", запущених цього року. Раніше, у червні, Китай вивів "Шіцзянь-31" на еліптичну орбіту. Попередня спроба за участю "Шіцзянь-32" закінчилася невдалим запуском у січні.

Раніше УНІАН повідомляв, що китайські дослідники створили систему навігації, якій не потрібен сигнал із космосу. Система визначає точні координати завдяки мережі підземних базових станцій. Більше того, користувачам не знадобляться спеціальні прилади – розробники запевняють, що система працює на звичайних смартфонах.

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