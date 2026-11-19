Лише з початку цього тижня Кримський міст було атаковано тричі.

Сили оборони продовжуватимуть атакувати Кримський міст, зокрема його залізничну частину. Про це заявляє Telegram-канал Ukraine context, який вважають наближеним до глави Офісу президента Кирила Буданова.

"Залізничну частину Кримського мосту ще добиватимуть. Є наказ повністю припинити функціонування даної споруди та унеможливити її відновлення до завершення війни", – йдеться в повідомленні.

Що відомо про удари по Кримському мосту

Зауважимо, що 19 листопада Сили оборони вже втретє за тиждень уразили незаконно збудований Кримський міст. Перша атака відбулася в ніч на 16 листопада. Тоді внаслідок влучання було пошкоджено арку мосту.

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В ніч на 17 листопада наслідки від другої за тиждень атаки вже були значно серйознішими. Тоді внаслідок ударів було повністю знищено одну з металевих арок та автомобільний проліт під нею. Крім того, удари тоді пошкодили залізничну частину мосту. Однак того ж дня "влада" півострову заявила про відновлення роботи залізниці. В СБУ повідомлялося, що удар по мосту здійснювався низкою українських засобів ураження. Однак обвал конструкції стався саме після удару "Паляниці".

Детальні наслідки атаки в ніч на 19 листопада поки що невідомі. Однак у Генштабі ЗСУ вже натякнули на результативність удару. Там привітали міст Васко да Гама (Лісабон) зі званням найдовшого мосту в Європі. До останніх атак, саме Кримський міст мав такий статус.