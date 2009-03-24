Росія і ЄС не програють від модернізації української ГТС

Київ. 24 березня. УНІАН. Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що Росія і Європа не програють у результаті реалізації проекту щодо модернізації газотранспортної системи України.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку Ю.ТИМОШЕНКО висловила сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів, коментуючи заяви Росії про результати Міжнародної інвестиційної конференції з модернізації української ГТС.

«Російській делегації не все сподобалося, але, можливо, що Росії не сподобалося, що «Шахтар» виграв у ЦСК. Але це ж не є зрадою національних інтересів Росії? Це просто перемога, так само й учора. Не програла Росія, не програла Європа, Україна просто захистила свої національні інтереси, гідно й чітко, захистила свою головну газову магістраль», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр вважає, що досягнуті домовленості в Європі не слід розглядати як домовленості проти Росії. «Не потрібно сприймати, що щось погане було зроблено по відношенню до Росії. Росія може брати участь також в інвестиційних проектах, у реконструкції та модернізації, й про це вчора також заявили і пан БАРРОЗУ, і єврокомісари, і я особисто. Але я ще раз хочу підкреслити, що фундаментальний інтерес у енергетичній сфері України вчора було захищено на багато десятиліть веред», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 23 березня в Брюсселі було підписано декларацію про модернізацію української ГТС між Україною та Європейським Союзом.

Тим часом у Росії визнали цей документ таким, що не враховує інтереси Росії.

Зокрема, міністр енергетики Сергій ШМАТКО заявив, що єдиним шляхом ефективного вирішення всього комплексу проблем є тристороння співпраця Росії, України та Європейського Союзу із залученням міжнародних фінансових інститутів.

Він відзначив, що, оскільки українська ГТС здійснює транзит основних обсягів експортного газу з Росії до Європи, її модернізація вимагає залучення всіх сторін, що беруть участь у транзитному ланцюжку: постачальника, транзитера й споживача.

Прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН назвав документ, підписаний у Брюсселі, непрофесійним і непродуманим.

Він також сказав, що «якщо інтереси Росії ігноруватимуться, то ми будемо змушені почати переглядати принципи наших відносин. Дуже б хотілося, щоб до цього справа не дійшла».