Єврокомісія проведе змагання серед школярів України

Київ. 26 березня. УНІАН. Єврокомісія проведе в Україні школярів щодо рівня обізнаності про відносини між Україною та ЄС.

Як повідомили УНІАН у Представництві Європейської комісії в Україні, сьогодні в Донецьку відбулася презентація проекту “Всеукраїнське змагання з європейської інтеграції”, який реалізує Донецький молодіжний дебатний центр.

Метою проекту є підвищення рівня обізнаності українців про відносини між Україною та Європейським Союзом, зокрема про програми фінансової та технічної допомоги, а також про можливості, що відкриваються для української молоді завдяки цим програмам.

Проект передбачає проведення всеукраїнського змагання серед школярів загальноосвітніх шкіл, яке відбуватиметься в два етапи. Перший етап розпочинається навесні 2009 року і відбуватиметься в мережі Інтернет, де учасники пройдуть тестування.

На другий етап, який заплановано на осінь 2009 року в Києві, запросять команди, які наберуть найбільшу кількість балів у своїй області за результатами тестування. Їх буде 27. На другому етапі змагання визначиться одна команда-переможець. Її учасники і поїдуть на “Європейські канікули” до однієї з країн Європейського Союзу, де протягом тижня матимуть можливість познайомитись з діяльністю організацій та установ, які працюють в ЄС.

Взяти участь в змаганні можуть учні у віці від 14 років з будь-якої загальноосвітньої школи України. Команди мають складатись з трьох учнів і одного вчителя. Для участі необхідно зареєструватись на Інтернет-сайті www.europanostra.info й у призначений день виконати завдання тесту. Переможців цього етапу змагання в кожній області визначатиме комп’ютерна програма.

Докладна інформація щодо правил участі в конкурсі доступна на сайті www.europanostra.info

Проект реалізується за фінансової підтримки Європейського Союзу та підтримки Міжнародного фонду “Відродження”.