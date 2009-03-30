В Брюсселі відбудеться прес-конференція комісара ЄС з питань захисту прав споживачів Мелєни Кунєвої

В ході прес-конференції комісар представить річний звіт Системи швидкого оповіщення (RAPEX) щодо неякісних та небезпечних для здоров’я людини промислових товарів, виявлених в 2008 році. Загалом, в 2008 році через систему RAPEX було розміщено 1545 повідомлень про небезпечні товари, що більше, ніж в 2007 році, коли кількість таких повідомлень становила 1355.

Дата події: 20 квітня 2009 року Час початку: 12-30.