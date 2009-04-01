Рівень безробіття в ЄС у лютому зріс

Брюссель. 1 квітня. УНІАН. У лютому 2009 року рівень безробіття з урахуванням поправки на сезонність зріс в єврозоні до 8,5%, проти 8,3% у січні 2009 року.

Про це УНІАН повідомили у Євростаті.

Рівень безробіття в усіх країнах-членах ЄС (ЄС-27) у лютому також зріс і становив 7,9% проти 7,7% у січні-2009.

У лютому 2009 року найнижчий рівень безробіття зареєстрований в Нідерландах (2,7%).

Найвищий рівень безробіття у лютому-2009 спостерігався в Іспанії (15,5%), Латвії (14,4%) та Литві (13,7%).

За даними Євростату, загалом у лютому не мали роботи 13,486 млн. осіб в єврозоні та 19,156 млн. – в ЄС-27.

У лютому 2008 року рівень безробіття в єврозоні становив 7,2%, в ЄС-27 – 6,8%.

До зони євро з 2009 року належать 16 країн: Бельгія, Німеччина, Греція, Іспанія, Франція, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Австрія, Португалія, Фінляндія, Словенія, Мальта, Кіпр та Словаччина.