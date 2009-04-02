ЄЦБ знову знизив облікові ставки

Брюссель. 2 квітня. УНІАН. Європейський центробанк (ЄЦБ) зменшив на 25 відсоткових пунктів облікові ставки і не виключає подальшого зниження.

Як передає власний кореспондент УНІАН, рішення про зниження облікових ставок було ухвалено сьогодні.

Таким чином, з 8 квітня цього року основна ставка з рефінансування становитиме 1,25%, кредитна ставка – 2,25%, депозитна – 0,25%.

Водночас Президент ЄЦБ Жан-Клод ТРІШЕ не виключив, що ставки можуть і надалі зменшуватися у майбутньому.