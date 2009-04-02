ЄЦБ знову знизив облікові ставки
17:10, 02 квітня 2009Новини ЄС
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І не виключає подальшого зниження
Брюссель. 2 квітня. УНІАН. Європейський центробанк (ЄЦБ) зменшив на 25 відсоткових пунктів облікові ставки і не виключає подальшого зниження.
Як передає власний кореспондент УНІАН, рішення про зниження облікових ставок було ухвалено сьогодні.
Таким чином, з 8 квітня цього року основна ставка з рефінансування становитиме 1,25%, кредитна ставка – 2,25%, депозитна – 0,25%.
Водночас Президент ЄЦБ Жан-Клод ТРІШЕ не виключив, що ставки можуть і надалі зменшуватися у майбутньому.
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