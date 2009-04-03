Черговий раунд переговорів з ЄС про візи пройде у травні

Київ. 3 квітня. УНІАН. На початку травня у Києві відбудеться третє засідання Спільного візового комітету Україна-ЄС.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС, у рамках роботи, спрямованої на поступову лібералізацію візових відносин з Європейським Союзом, українська сторона передала на розгляд Єврокомісії пропозиції щодо внесення змін до візової угоди, а саме:

- скасування візових зборів для всіх категорій громадян України;

- розширення категорій громадян, які б могли скористатися візовим спрощенням;

- запровадження режиму безвізових поїздок для власників службових паспортів України.

Сторона ЄС прийняла до розгляду пропозицію України та пообіцяла надати офіційну відповідь по суті порушених питань вже на наступному засіданні Спільного візового комітету (СВК), яке пройде у Києві у травні, а також надати українській стороні повні статистичні дані щодо реалізації нею угоди у 2008 році.

Контроль за належним виконанням стороною ЄС положень візової Угоди залишається одним із пріоритетних завдань Міністерства закордонних справ і вирішується як на багатосторонньому (у рамках СВК та Єврокомісії), так і на двосторонньому рівні, зокрема шляхом проведення окремих цільових консультацій та переговорів.