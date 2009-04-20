Відновлення Україною віз для ЄС ускладнить лібералізацію візового режиму

Брюссель. 20 квітня. УНІАН. Відновлення Україною візового режиму для громадян ЄС може негативно вплинути на переговори про скасування візового режиму між сторонами. Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі заявило джерело в Єврокомісії.

“Цей крок був би сприйнятий, як крок у неправильному напрямку і, очевидно, негативно би вплинув на переговори про скасування візового режиму”, - сказав співрозмовник агентства.

Представник Єврокомісії зазначив, що після появ перших заяв з боку представників Секретаріату Президента України про можливість відновлення візового режиму для громадян країн-членів ЄС, Єврокомісія розглядала можливість надання офіційного коментарю з цього приводу, однак, оскільки далі кількох заяв справа не пішла, питання вирішили не педалювати.

Як повідомляв УНІАН, заступник глави Секретаріату Президента, представник Президента у Верховній Раді Ігор ПОПОВ 4 квітня, зокрема, заявив, що безвізовий режим України з Європою може бути скасовано найближчим часом, можливо, навіть до 7 травня. За його словами, таке рішення могло бути прийнято через скарги правоохоронних органів на зростання кількості педофілів та маніаків, що прибувають до України з ЄС. Крім того, на переконання представника Президента, такі дії мали б підштовхнути європейців скасовувати візи для громадян України.

Схожі заяви були також озвучені ще кількома представниками Секретаріату Президента України.

Безвізовий режим з ЄС було запроваджено в Україні в 2005 році. З жовтня 2008 року Україна та ЄС ведуть переговори щодо запровадження безвізового режиму для українців з боку ЄС.