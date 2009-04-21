У Києві відбудеться черговий раунд переговорів про асоціацію з ЄС

Київ. 21 квітня. УНІАН. Завтра, 22 квітня, в Києві відбудеться пленарне засідання в рамках одинадцятого раунду переговорів між Україною та Європейським Союзом стосовно укладення Угоди про асоціацію.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ, делегацію України на переговорах очолюватиме заступник міністра закордонних справ України Костянтин ЄЛІСЄЄВ, делегацію ЄС - заступник Генерального директора з питань зовнішніх відносин Європейської Комісії Х’юг МІНГАРЕЛЛІ.

Під час раунду буде продовжено обговорення розділів угоди стосовно преамбули, політичного діалогу, зовнішньої і безпекової політики, юстиції, свободи і безпеки, а також інституційних, загальних та прикінцевих положень.

Як повідомляв УНІАН, 5 березня 2007 року Україна та Євросоюз почали переговори про нову посилену угоду, яка на саміті Україна-ЄС 9 вересня 2008 року отримала назву Угода про асоціацію.

В березні цього року Президент Віктор ЮЩЕНКО заявляв, що Україна готова буде винести на підписання Угоду про асоціацію з Європейським Союзом вже у другій половині 2009 року.