Єврокомісія не виключає, що в Україні збільшать пенсійний вік

Брюссель. 23 квітня. УНІАН. Єврокомісія не виключає, що Україні доведеться збільшити пенсійний вік та обмежити привілейовані пенсії.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у доповіді щодо

прогресу України у виконанні Плану дій в рамках Європейської політики сусідства, представленій сьогодні.

У документі зазначається, що в 2008 році Україна запровадила низку змін в пенсійній системі, які, серед іншого, включали в себе збільшення коефіцієнту пенсій за кожен рік трудового стажу для усіх нинішніх та майбутніх пенсіонерів з 1 до 1,35 і одночасно – перерахування поточних пенсійних виплат. Ця політика могла привести до збільшення середнього рівня пенсій на 43%.

“З вибухом пенсійних витрат, додаткові сильні заходи, такі як зменшення коефіцієнту пенсійних відрахувань, збільшення пенсійного віку та зменшення привілейованих пенсій можуть бути необхідними для відновлення стабільності системи”, - зазначається у доповіді.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів України з 1 жовтня 2008 року підвищив пенсійні виплати для всіх категорій пенсіонерів, збільшивши коефіцієнт нарахування пенсій за один рік трудового стажу до 1,35.

План дій є практичним інструментом співпраці ЄС з третіми країнами в рамках Європейської політики сусідства. Щорічно Єврокомісія готує звіти щодо прогресу в реалізації Плану дій.