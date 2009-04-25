Європарламент спростив електронні платежі

Брюссель. 25 квітня. УНІАН. Європарламент вирішив спростити електронні платежі.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це йдеться у доповіді Джона ПАРВІСА (група народних партій, Великобританія) щодо пропозицій Єврокомісії, схваленій 24 квітня. На засіданні Європарламенту у Страсбурзі.

Так, депутати висловилися за можливість використання грошей в електронних системах різних країн для здійснення платежів при придбанні товарів в Інтернеті.

Депутати також підтримали зменшення вимог до статутного фонду компаній, що займаються електронними переказами, однак, на відміну від пропозицій Єврокомісії запропонували зменшити його з 1 млн. євро до 350 тис. євро, а не до 125 тис. При цьому депутати висловилися за скасування норми законодавства, яка забороняє компаній з електронних платежів займатися будь-якою іншою діяльністю.

Країни-члени мають імплементувати нові положення до національних законодавств протягом 18 місяців.

Як повідомляв УНІАН, Комітет з економічних та монетарних справ Європарламенту схвалив цей проект доповіді 11 лютого.