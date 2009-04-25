Європарламент підтвердив європерспективу для Балкан

Брюссель. 25 квітня. УНІАН. Європарламент підтвердив європейську перспективу для країн Балкан з метою стабілізації регіону.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це йдеться у доповіді Анни ІБРІЗАГІЧ (група народних партій, Швеція), схваленій 24 квітня на засіданні Європарламенту у Страсбурзі.

“За” проголосували 305 депутатів, проти – 23, утрималися – 12.

У документі зазначається, що повне членство в ЄС країнам Балкан, що відповідають Копенгагенським критеріям не повинно затримуватися. При цьому депутати вважають, що процес вступу має базувати на чесних і чітких принципах виконання умов, а прогрес кожної країни має розглядатися окремо.

Депутати висловили переконання у тому, що ЄС мав би зробити всі необхідні зусилля для сприяння вирішенню двосторонніх проблем Балканських проблем, щоб ці проблеми не слугували підставою для блокування переговорів про вступ.

Європарламент також закликав Раду ЄС та Єврокомісію проводити діалог щодо лібералізації візового режиму з країнами Балкан. Водночас, зазначили депутати, країни Балкан повинні виконувати всі пункти “дорожніх карт” з лібералізації візового режиму.

У документі депутати також наголосили, що співробітництво з Міжнародним трибуналом для колишньої Югославії має бути обов’язковою вимогою для просування процесу вступу країн Балкан до ЄС.

Доповідь також закликає до сприяння інтеретнічного та міжкультурного діалогу в Балканських країнах, містить заклик до розширення кількості балканських студентів, які зможуть отримувати освіту в європейських вищих навчальних закладах в рамках програми Erasmus Mundus.