Комісар ЄС зустрілася з виробниками вакцин

Брюссель. 29 квітня. УНІАН. Комісар ЄС з питань охорони здоров’я Андрулла ВАССІЛІУ зустрілася з виробниками вакцин для обговорення ситуації зі свинячим грипом.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомила представник Єврокомісії Ніна ПАПАДУЛАКІ.

В ході зустрічі комісар та представники виробників вакцин обмінялися думками щодо ситуації зі свинячим грипом та технічними і регуляторними аспектами, пов’язаними з необхідністю виробництва нової вакцини від свинячого грипу.