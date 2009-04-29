Комісар ЄС зустрілася з виробниками вакцин
18:42, 29 квітня 2009Новини ЄС
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Говорили про свинячий грип
Брюссель. 29 квітня. УНІАН. Комісар ЄС з питань охорони здоров’я Андрулла ВАССІЛІУ зустрілася з виробниками вакцин для обговорення ситуації зі свинячим грипом.
Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомила представник Єврокомісії Ніна ПАПАДУЛАКІ.
В ході зустрічі комісар та представники виробників вакцин обмінялися думками щодо ситуації зі свинячим грипом та технічними і регуляторними аспектами, пов’язаними з необхідністю виробництва нової вакцини від свинячого грипу.
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