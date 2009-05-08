Україна та Іспанія врегулюють питання трудових мігрантів

Київ. 8 травня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО уповноважив тимчасово виконуючого обов`язки міністра закордонних справ Володимира ХАНДОГІЯ підписати Угоду між Україною та Іспанією щодо врегулювання та упорядкування трудових міграційних потоків між двома державами.

Відповідне розпорядження глави держави розміщено на його офіційному сайті

При цьому В.ЮЩЕНКО скасував своє попереднє розпорядження від 20 березня 2008 року, в якому уповноважував міністра праці та соціальної політики Людмилу ДЕНІСОВУ на підписання відповідної угоди.