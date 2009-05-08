”Східне партнерство” розвиватиме громадянське суспільство

Прага. 8 травня. УНІАН. У рамках нової програми Європейського Союзу «Східне партнерство» в першу чергу будуть реалізовуватись проекти спрямовані на розвиток громадянського суспільства в країнах-учасницях програми.

Про це сказав міністр закордонних справ Польщі Радослав СІКОРСЬКИЙ журналістам увечері в четвер в Празі.

У рамках “Східного партнерства” “ми говоримо більше про ініціативи громадянського суспільства, на інфраструктурні - є інші програми», - сказав Р.СІКОРСЬКИЙ, відповідаючи на запитання УНІАН, чи може частина коштів нової програми Євросоюзу бути використана для розвитку проекту створення Євразійського нафтотранспортного коридору.

Глава польського МЗС також відзначив, що для початку реалізації проекту ЄАНТК необхідно переконатись в тому, що цей проект економічно вигідний.

Р.СІКОРСЬКИЙ додав, що Єврокомісія 1 травня вже затвердила перший проект в рамках “Східного партнерства”, який стосується культурного співробітництва, але не уточнив, яка з 6-ти країн, що беруть участь у програмі його реалізуватиме.

«Це невеликий проект в сфері культури»,- сказав він.

Міністр також сказав, що в рамках “Східного партнерства” можуть реалізовуватись проекти із боротьби з корупцією та захист прав людини. «В деяких з цих країн це - проблема», - сказав Р.СІКОРСЬКИЙ.

Глава польського МЗС висловив думку, що сума 600 млн. євро, які виділені на реалізацію проектів в рамках “Східного партнерства”, може бути збільшена за рахунок коштів міжнародних фінансових інституцій та додаткових коштів країн-членів ЄС, але не надав деталей.

“Східне партнерство” “відкрите до співпраці з країнами, які хочуть співпрацювати, але умовою є утримання тренду щодо демократизації та кращого дотримання прав людини», резюмував він.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЮЩЕНКО на інавгураційному саміті в Празі назвав одним із завдань “Східного партнерства” посилення загальноєвропейської енергетичної безпеки. У цьому контексті він наголосив на важливості реалізації проекту Євроазійського нафтотранспортного коридору на базі українського трубопроводу «Одеса-Броди».