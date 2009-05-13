Ющенко планує перевести ”Одесу-Броди” в аверс

Київ. 13 травня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО планує завтра підписати указ про переведення нафтопроводу «Одеса – Броди» на аверсний режим роботи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЮЩЕНКО повідомив журналістам на спільній прес-конференції з президентом Фінляндії Тар’єю ХАЛОНЕН.

«Сьогодні зранку я ознайомився з проектом указу з цього питання, дав доручення доопрацювати, завтра я цей указ підпишу», - сказав Президент України.

Він зазначив, що цей документ передбачатиме створення робочої групи з представників профільних міністерств і відомств.

В.ЮЩЕНКО нагадав, що в кінці квітня було затверджено техніко-економічне обґрунтування проекту Евро-Азійського нафтотранспортного коридору, а до цього було підписано міжурядову українсько-польську угоду. Таким чином, за словами Президента України, усі формальні рішення з цього приводу прийняті і необхідно рухатись далі. Президент закликав не політизувати ці процеси, а більше дбати про безпеку України в енергетичній сфері. Він підкреслив, що метою реалізації проекту ЄАНТК на базі нафтопроводу «Одеса – Броди» є зміцнення енергетичної безпеки України.

«Я закликаю бути відповідальним у цьому питанні, перш за все, український уряд, і виконати зобов’язання взяті на урядовому рівні», - сказав В.ЮЩЕНКО. Він додав, що вірить у цей проект, не зважаючи на усі наявні перепони.

Довідка УНІАН. Використання нафтопроводу «Одеса-Броди» в аверсному режимі було передбачене проектом його будівництва. Нафтотранспортний проект «Одеса-Броди» планувався з метою диверсифікації поставок нафти на українські НПЗ і для розвитку транзитних можливостей країни. Будівництво нафтопроводу «Одеса-Броди» було завершене в травні 2002 року. Магістраль має довжину 674 км, діаметр труби – 1020 мм. Потужність першої черги нафтопроводу і терміналу становить 9-14 млн. тонн на рік. Нафтопровід «Одеса-Броди» планувалося використовувати для прокачування каспійської нафти до Європи. Україна впродовж двох років з моменту спорудження безуспішно намагалася домовитися про транспортування каспійської нафти по ньому в прямому напрямі. Не одержавши конкретних пропозицій з боку компаній, уряд України наприкінці червня 2004 року дозволив використовувати трубопровід для транспортування російської нафти в реверсному напрямі.

Таким чином, з моменту спорудження нафтопровід використовується в реверсному напрямі, що передбачає транспортування російської нафти з Бродів до Одеси і далі – танкерами через чорноморські протоки.