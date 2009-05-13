В Росії не вірять у життєздатність ”Східного партнерства”

Брюссель. 13 травня. УНІАН. Посол Російської Федерації при ЄС Володимир ЧИЖОВ сумнівається в життєздатності “Східного партнерства”.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив сьогодні на прес-конференції.

“За 10 років, протягом яких я маю відношення до співпраці з ЄС, я зрозумів, що те, що не підтримується фінансово, не літає високо. 600 млн. євро на 6 країн на 6 років – дуже небагато”, - сказав В.ЧИЖОВ.

Говорячи про позицію Росії щодо нової ініціативи ЄС, Посол зазначив, що Росія уважно стежитиме за розвитком “Східного партнерства”.

“Для нас є один критерій: щоб нічого в рамках нових ініціатив не створювало нових розподільчих ліній в Європі”, - сказав В.ЧИЖОВ.

Він також не виключив можливості участі Росії в окремих проектах “Східного партнерства”, які можуть бути цікавими.

Як повідомляв УНІАН, 20 березня Європейська Рада (самміт голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН) схвалила новий проект “Східне партнерство”, спрямований на посилення відносин зі східними країнами-сусідами ЄС. Інавгураційний самміт “Східного партнерства” відбувся 7 травня в Празі. До участі в ініціативі запрошені Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Грузія, Молдова та Україна.