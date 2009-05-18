У бельгійському Евелетті пройшов 17-ий традиційний спуск на вигаданих транспортних засобах (фоторепортаж)
20 візків взяли участь у спуску
Брюссель. 18 травня. УНІАН. У бельгійському Евелетті пройшов 17-ий традиційний спуск на “мильницях” – вигаданих транспортних засобах без мотору.
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, для участі в цьогорічному святі було представлено 20 візків різноманітних форм.
Головні технічні вимоги до транспортних засобів – бути оснащеними колесами, кермом для проходження поворотів, а також гальмами, для гальмування після 400-метрового спуску.
Це свято є переважно дитячим, тому візки не змагаються у швидкості. Найважливіше – вигадка. Хоча дорослим участь у спуску також не заборонена.
|Траса спуску в Евелетті зовсім не проста
|Найстарший пілот спуску Беатріс Ході цього року вирішила керувати коляскою для немовляти...
|А ось і її транспортний “засіб”
|Цей апарат нагадує справжню гоночну машину... хіба що без мотора
|Представниці тваринного світу – Божа корівка та гусінь (наступне фото) – продемонстрували непогані швидкісні якості
|Про всяк випадок на свято прибули і пожежники. Цього року в спуску брало участь одразу дві пожежних машини. Очевидно, професія пожежних – неабияка популярна серед бельгійських дітей
|А цей юний бобслеїст прибув прямо з Ямайки
|Практично справжній паровоз з двома вагонами, як стверджують очевидці, що проїхалися всередині, був майже таким самим шумним, як і його більш великі залізничні попередники
|Батько запалює хлопавки, щоб ця старовинна машина, як і належить, проскочила повз трибуни, з димом та характерним хлопанням
|Свято відвідало і сімейство гномів, щоправда їх було лише двоє, а не семеро, але ж комусь треба було продовжити видобування скарбів
|А це – цілий будуар, що наче виїхав з фільму “Приборкання норовливого”
Фото Сергія Воропаєва
|Цей транспортний засіб було створено лише за один вечір: кілька обдертих кущів – і візок готовий
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter