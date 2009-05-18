У бельгійському Евелетті пройшов 17-ий традиційний спуск на вигаданих транспортних засобах (фоторепортаж)

Брюссель. 18 травня. УНІАН. У бельгійському Евелетті пройшов 17-ий традиційний спуск на “мильницях” – вигаданих транспортних засобах без мотору.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, для участі в цьогорічному святі було представлено 20 візків різноманітних форм.

Головні технічні вимоги до транспортних засобів – бути оснащеними колесами, кермом для проходження поворотів, а також гальмами, для гальмування після 400-метрового спуску.

Це свято є переважно дитячим, тому візки не змагаються у швидкості. Найважливіше – вигадка. Хоча дорослим участь у спуску також не заборонена.