ЄС не визнає виборів в Осетії

Брюссель. 2 червня. УНІН. ЄС заявляє про невизнання парламентських виборів в невизнаній республіці Південна Осетія.

Про це йдеться заяві чеського головування в ЄС від імені Європейського Союзу, текст якої передано УНІАН.

“ЄС не визнає законність цих “виборів”, ні їх результати”, - зазначається у заяві.

В заяві наголошується, що ці вибори не сприяють пошуку мирного та остаточного врегулювання ситуації в Грузії.

“ЄС підкреслює свою чітку підтримку суверенітету та територіальної цілісності Грузії в її міжнародно-визнаних кордонах”, - наголошується у документі.

Як повідомляв УНІАН, 31 травня у невизнаній республіці Південна Осетія відбулися парламентські вибори.

Південна Осетія фактично перебуває повністю відділеною від Грузії з серпня 2008 року після російсько-грузинської війни. Незалежність Південної Осетії визнали лише Росія та Нікарагуа.